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- İstanbul'da araç, alev alev yandı
İstanbul'da araç, alev alev yandı
Beylikdüzü istikametinde yaşanan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 17:16
- Güncelleme : 18.12.2021 - 17:17
Alevlere teslim olan araç, korku dolu anlar yaşattı.
İstanbul'da, E5 Beylikdüzü istikametinde bir araç yol kenarında yanmaya başladı.
ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI
Ensonhaber'e gelen görüntülerde, otomobili saran alevler net bir şekilde görülüyor.
YANGIN ANI KAMERADA
Yangının nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek üzere harekete geçti.
Otomobil, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da araç, alev alev yandı ViDEO