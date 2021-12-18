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    İstanbul'da araç, alev alev yandı

    Beylikdüzü istikametinde yaşanan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 17:17
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    İstanbul'da araç, alev alev yandı

    Alevlere teslim olan araç, korku dolu anlar yaşattı.

    İstanbul'da, E5 Beylikdüzü istikametinde bir araç yol kenarında yanmaya başladı.

    ALEVLER OTOMOBİLİ SARDI

    Ensonhaber'e gelen görüntülerde, otomobili saran alevler net bir şekilde görülüyor.

    YANGIN ANI KAMERADA

    Yangının nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek üzere harekete geçti.

    Otomobil, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

    İstanbul'da araç, alev alev yandı ViDEO



    İstanbul da araç, alev alev yandı #1

    İstanbul da araç, alev alev yandı #2

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