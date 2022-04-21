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- İstanbul'da araç kiralamak isteyenleri dolandıran şahıslar yakalandı
İstanbul'da araç kiralamak isteyenleri dolandıran şahıslar yakalandı
İnternet sitelerini kopyalayıp araç kiralamak isteyenleri dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
- 21.04.2022 - 17:15
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan savcısı Furkan Okudan'ın talimatıyla, Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul'daki 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Araç kiralamak isteyenlerden kapora aldılar
Web sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
5 şüpheli adliyeye sevk edilecek
DHA'nın haberine göre; Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu ile 8 banka kartı ele geçirildi.
Şüphelilerin yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.