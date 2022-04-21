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    İstanbul'da araç kiralamak isteyenleri dolandıran şahıslar yakalandı

    İnternet sitelerini kopyalayıp araç kiralamak isteyenleri dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
    • 21.04.2022 - 17:15
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    İstanbul'da araç kiralamak isteyenleri dolandıran şahıslar yakalandı

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan savcısı Furkan Okudan'ın talimatıyla, Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul'daki 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Araç kiralamak isteyenlerden kapora aldılar

    Web sitelerini kopyalayarak araç kiralamak isteyen kişilerden kapora aldığı tespit edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    5 şüpheli adliyeye sevk edilecek

    DHA'nın haberine göre; Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu ile 8 banka kartı ele geçirildi.

    Şüphelilerin yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

    İstanbul da araç kiralamak isteyenleri dolandıran şahıslar yakalandı #1


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