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    İstanbul'da aracın çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı

    TEM'de hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı minibüs, takla atarak ters döndü. Kazada ise 4 kişi yaralandı.
    • 06.11.2022 - 20:13
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    İstanbul'da aracın çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı

    İstanbul'da saat 16.30 sıralarında, Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir kaza meydana geldi

    Hızla ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 ZEK 29 plakalı otomobil, aynı yöndeki 34 LAZ 107 plakalı minibüse çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, takla atarak yol kenarında ters döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda; polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    4 kişi yaralandı

    Minibüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

    İstanbul da aracın çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı #1

    İstanbul da aracın çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı #2

    İstanbul da aracın çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı #3

    İstanbul da aracın çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı #4

    İstanbul da aracın çarptığı minibüs takla attı: 4 yaralı #5


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