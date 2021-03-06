İstanbul'da aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler

Yol verme kavgasında kamyonetin kapısını açan üç şahıs, sürücüyü darbetmeye başladı.

İstanbul Şile'de iki araç arasında yol verme kavgası çıktı.

Şile Otoyolu'nda iddiaya göre bir araç sürücüsü, kendisine yol vermeyen kamyonet sürücüsü ile sözlü olarak tartışmaya başladı.

Kısa süre sonra kamyonet sürücüsünün dönüş yapacağı esnada aracını sağ şeride çekerek inen ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile arkadaşları, kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darbetti.

DARP ANI KAMERADA

Otomobil sürücüsünün yakınlarından olan kadınlar ise kavgayı ayırdıktan sonra kamyonet sürücüsüne bağırarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, üç şahsın kamyonetin kapısını açarak sürücüyü darbettiği ve araya kadınların girmesi sonrası olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Şile'de aracın kapısını açıp, sürücüyü darbettiler ViDEO