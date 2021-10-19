İstanbul'da aracın yolunu kesti, bir de üstüne dayak yedi

İstanbul'da aracın yolunu kesti, bir de üstüne dayak yedi

Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen yaya, seyir halindeki aracın önünü kesti. Araçtan inen kişiyle alkollü kişi arasında çıkan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya döndü.

İstanbul'da geçen cumartesi akşam saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen yaya, seyir halindeki hafif ticari aracın önünü kesti.

Araçtan inen kişi, aracın önünü kesen yayayı uzaklaştırmak istedi, ancak başarılı olamadı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ, YUMRUKLAR KONUŞTU

Tartışmanın büyümesiyle sürücü, önünü kesen kişiye saldırdı. Bunun üzerine ikili arasında yumruklar havada uçuştu.

Araçtan inen iki kadın, kavgayı ayırmaya çalıştı. Alkollü olduğu iddia edilen kişinin aldığı darbeyle düşmesinin ardından, iki kadın ve bir erkek araca binmek istedi.

Ancak bu sırada yerden kalkan kişi, kadınlar ve çevredekilere yeniden saldırdı.

İstanbul'da aracın yolunu kesti, bir de üstüne dayak yedi VİDEO



"KADINA DA VURUYOR"

Öte yandan, alkollü olduğu iddia edilen kişi ile araçta bulunanların kavga ettiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, kişinin aracın önünü kestiği ve araçta bulunanlar ile kavga ettiği anlar yer aldı.

Öte yandan görüntüleri kaydeden kişinin de o sırada "Yere yatır, tekmele. Kadına da vuruyor." dediği duyuluyor.