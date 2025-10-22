İstanbul'da aracıyla dehşet saçtı: Tartıştığı kişiyi sürükleyerek öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tartıştığı kişiyi acımasızca ezdi...

İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde, dün gece saat 02.40 sıralarında Batuhan E. (27) ile Baran İ. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., aracını kasıtlı olarak Baran İ.’nin üzerine sürdü.

Batuhan E., araçla çarptığı Baran İ.'yi yaklaşık 3 metre sürükledi ve daha sonra araç ile kaldırım taşı arasında sıkıştırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDEKİ DİĞER ARAÇLARA DA ZARAR VERDİ

Dehşet saçan şüpheli ise olay yerinden kaçarken park halinde olan diğer araçlara da zarar verdi.

Ekipler ağır yaralı Baran İ.'yi hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran İ. hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Maltepe Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Batuhan E. ve olaya karışan aracı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.