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    İstanbul'da araçların farlarını çalanlar yakalandı

    Park edilen araçların farlarını çaldığı belirlenen Ümit Y. yakalanırken, hırsızlık anları da kameraya yansıdı.
    • 21.05.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 12:36
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    İstanbul'da araçların farlarını çalanlar yakalandı

    İstanbul Maltepe ve Üsküdar'da polise başvuran vatandaşlar park halindeki otomobillerinin farlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin hırsızlıklar sırasında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi.

    Görüntülerde şüphelilerin gözlerine kestirdikleri aracın yanına yaklaştıkları, ardından dakikalar içinde otomobilin her iki farını da çalarak kaçtıkları görüldü.

    Ümraniye'de yakalandı

    Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa süre içinde şüphelilerin olay yerine gelirken kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti. Üç kişi oldukları belirlenen şüphelilerden Ümit Y. Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

    İstanbul'da araçların farlarını çalanlar yakalandı VİDEO

    7 suç kaydı çıktı

    Şüphelinin daha önceden 7 suç kaydının olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ümit Y. adliyeye sevk edilirken, suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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