İstanbul’da aranan tırda 10 milyon değerinde binlerce kaçak parfüm bulundu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda ıslak mendil yüklü tırda, 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Muratbey Gümrük Sahası'nda ıslak mendil taşıdığı beyan edilen bir tırın yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirilerek, kontrol edilmesine karar verildi.

X-ray taraması neticesinde, şüpheli yoğunluğa rastlanan tır, açılarak arandı.

DIŞI ISLAK MENDİL, İÇİ PARFÜM DOLU

Aramada tırın dorsesinin dış duvarlarına karşılık gelen bölümlerinin, ıslak mendil ile doldurulduğu ancak iç kısımlarının tamamen parfümle dolu olduğu tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, yaklaşık 10 milyon lira değerinde 48 bin 754 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.