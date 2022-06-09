İstanbul'da arıza yapan metrobüs yoğunluğa neden oldu

İstanbul'da arıza yapan metrobüs yoğunluğa neden oldu

Beylikdüzü metrobüs hattında arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul'un en yoğun toplu taşıma araçlarından biri olan metrobüs hattında sık sık yaşanan arızalar binlerce İstanbulluyu mağdur etmeye devame diyor...

Bunun son örneği akşam saatlerinde yaşandı.

Uzun metrobüs kuyrukları oluştu

Akşam saatlerinde Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün henüz bilinmeyen nedenle arıza yapmasından dolayı metrobüs yolunda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

İHA'nın haberine göre arıza yapan metrobüsten inen yolcular ile durakta bekleyen diğer yolcular ise aksayan seferlerden dolayı Beykent Metrobüs Durağı’nda yoğunluk oluşturdu.

Arızayı onarmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

İstanbul'da arıza yapan metrobüs yoğunluğa neden oldu VİDEO













