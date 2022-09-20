İstanbul'un en çok kullanılan ve en yoğun toplu ulaşım aracı metrobüslerdeki arızalar son bulmuyor.

AA'nın verdiği bilgiye göre, bu kez Şükrübey metrobüs durağında bir metrobüs arızalandı.

Duraklarda yoğunluk oluştu

Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.

Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi metrobüse binmek için duraklarda bekledi.

İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluk oluşturdu VİDEO