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    İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluk oluşturdu

    Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.
    • 20.09.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 21:12
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    İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluk oluşturdu

    İstanbul'un en çok kullanılan ve en yoğun toplu ulaşım aracı metrobüslerdeki arızalar son bulmuyor.

    AA'nın verdiği bilgiye göre, bu kez Şükrübey metrobüs durağında bir metrobüs arızalandı.

    Duraklarda yoğunluk oluştu

    Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti.

    Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişi metrobüse binmek için duraklarda bekledi.

    İstanbul'da arızalanan metrobüs yoğunluk oluşturdu VİDEO

    İstanbul da arızalanan metrobüs yoğunluk oluşturdu #1


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