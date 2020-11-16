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    İstanbul'da arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçaklanan genç, hayatını kaybetti

    İki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 22 bıçak darbesi alan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 16.11.2020 - 11:22
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 11:25
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    İstanbul'da arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçaklanan genç, hayatını kaybetti

    İstanbul Arnavutköy'de çocukluk arkadaşı ile bilinmeyen bir sebeple tartışan 23 yaşındaki İsa Şahinduran, tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklanarak öldürüldü.

    Dün gece sabaha karşı Arnavutköy Avşar Sokak'ta İsa Şahinduran isimli genç, çocukluk arkadaşı Ö.Y. ile birlikte 06 FJZ 06 plakalı otomobilin içerisinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

    Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi üzerine Şahinduran, arkadaşı Ö.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    22 BIÇAK DARBESİ ALDI

    Arkadaşını bıçakla ağır yaralayan Ö.Y., olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesi alan Şahinduran, otomobil içinden güçlükle çıktı.

    Bir süre sokakta yürüyen Şahinduran, daha sonra mahalle sakinlerinden yardım istedi. Talihsiz gencin 'imdat' çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    İstanbul da arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçaklanan genç, hayatını kaybetti #1

    KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

    Bir süre sokakta yürüyen Şahinduran, aşırı kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, talihsiz gencin kan kaybından hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Şahinduran'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    BİR ŞAHIS YAKALANDI

    Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Ö.Y'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.Y., daha sonra Cinayet Büro Ekiplerine teslim edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

    İstanbul da arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçaklanan genç, hayatını kaybetti #2

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