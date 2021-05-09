İstanbul'da asansör boşluğuna düşen adam yaralı kurtuldu

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılan binayı görmeye gelen hak sahiplerinden K.K, asansör boşluğuna düşerek, yaralandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Aydınlık Sokak’ta bulunan bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Yerine başlanan inşaatta çalışmalar sürerken bugün hak sahiplerinden K.K, yapılan dairelere bakmaya geldi. Ancak 2'nci kattaki asansör boşluğuna düştü.

YARALI KURTULDU

Vatandaş, düştüğü asansör boşluğundan yaralı olarak çıkarıldı. İhbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.















