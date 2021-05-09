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    İstanbul'da asansör boşluğuna düşen adam yaralı kurtuldu

    Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılan binayı görmeye gelen hak sahiplerinden K.K, asansör boşluğuna düşerek, yaralandı.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 17:54
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    İstanbul'da asansör boşluğuna düşen adam yaralı kurtuldu

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Aydınlık Sokak’ta bulunan bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

    Yerine başlanan inşaatta çalışmalar sürerken bugün hak sahiplerinden K.K, yapılan dairelere bakmaya geldi. Ancak 2'nci kattaki asansör boşluğuna düştü.

    YARALI KURTULDU

    Vatandaş, düştüğü asansör boşluğundan yaralı olarak çıkarıldı. İhbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


    İstanbul da asansör boşluğuna düşen adam yaralı kurtuldu #1

    İstanbul da asansör boşluğuna düşen adam yaralı kurtuldu #2

    İstanbul da asansör boşluğuna düşen adam yaralı kurtuldu #3

    İstanbul da asansör boşluğuna düşen adam yaralı kurtuldu #4

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