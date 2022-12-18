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    İstanbul'da asayiş uygulaması: 397 gözaltı

    İstanbul'da gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" adlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 397 şüpheli yakalandı.
    • 18.12.2022 - 02:54
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    İstanbul'da asayiş uygulaması: 397 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 182 noktada 1485 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ile dün 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1483 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatlerinde umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi.

    397 kişi gözaltına alındı

    Denetimlerde 172 bin 194 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 466 şüpheli ile yoklama kaçağı 196 kişi hakkında işlem yapıldı, 397 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul da asayiş uygulaması: 397 gözaltı #1

    Birçok ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre; uygulama kapsamındaki aramalarda, 48 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 110 fişek, 1 kilo 563 gram uyuşturucu, 179 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 156 lira ele geçirildi.

    10 iş yeri ceza yedi

    Uygulamada, 1349 umuma açık yer denetlendi, 10 iş yeri hakkında idari para cezası uygulandı.

    İstanbul da asayiş uygulaması: 397 gözaltı #2

    10 araç trafikten men edildi

    Denetimlerde 22 bin araç ve 765 motosiklet kontrol edildi. 1173 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 10 araç trafikten men edildi, 1 milyon 188 bin 448 lira ceza uygulandı.

    Ayrıca uygulama kapsamında yakalanan 287 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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