İstanbul'da asayiş uygulaması: Aranan 921 zanlı yakalandı İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında farklı suçlardan aranan 921 şüpheli yakalanırken, 497 zanlı gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

Dün akşam 20.00-22.00 saatleri arasında İstanbul genelinde gerçekleşen uygulamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 218 farklı noktada görev aldı. Bu birinci aşamada, 1801 personel yanı sıra polis helikopteri ve Deniz Limanı Şubesi'ne ait 2 bot da kullanıldı.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1754 personel ile umuma açık yerlere yönelik denetimler gerçekleştirilerek "Huzur İstanbul" uygulaması tamamlandı.

Araması olan 921 kişi yakalandı

Toplamda 239 bin 150 kişinin genel bilgi taramasının yapıldığı denetimlerde, 921 şüpheli suçlu ve 283 kişi yoklama kaçağı olarak tespit edildi. 497 zanlı gözaltına alındı.

Arama çalışmalarında 57 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 303 fişek, 2 kilo 921 gram uyuşturucu madde, 142 uyuşturucu hap ile bunların satışından elde edildiği belirlenen 64 bin 795 lira, 50 avro ve 100 dolar ele geçirildi.

Halka açık 623 mekan denetlendi

Uygulama sırasında halka açık 623 yer denetlendi, 8 iş yerine ve 35 kişiye idari işlem yapılarak 25 bin 700 lira ceza kesildi.

32 yabancı uyrukluya sınır dışı işlemi

Uygulama kapsamında 32 yabancı uyruklu kişi için sınır dışı işlemi gerçekleştirildi.

40 bine yakın araç kontrol edildi

Denetimlerde 38 bin 266 araç ve 2079 motosiklet kontrol edildi. Bu araçlardan 2 bin 264'ü ile 73 sürücüye işlem yapılarak, 12 araç trafikten men edildi.

Toplamda 2 milyon 171 bin 600 lira ceza uygulandı.