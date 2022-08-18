İstanbul'da asker eğlencesinde bastonuyla dans eden dede ilgi odağı oldu

İstanbul'da asker eğlencesinde bastonuyla dans eden dede ilgi odağı oldu

Bağcılar’da bir asker eğlencesine katılan yaşlı adamın bastonuyla yaptığı dans adeta gençlere taş çıkarttı.

Bağcılar’da elindeki poşetle evine doğru giden yaşlı bir adam, sokakta asker eğlencesi yapan gençleri görünce aralarına katıldı.

Yaşlı adam elindeki poşeti park halindeki arabanın yanına bırakarak, elindeki bastonla gençlerin dansına eşlik etti.

Sergilediği figürler alkış topladı

Bastonlu yaşlı adamın sergilediği figürler gençlerden alkış topladı. Yaşlı adam bir süre sonra yere koyduğu poşetini alıp yoluna devam etti.

İHA'nın aktardığına göre yaşlı adamın enerjisi gençleri hayrete düşürürken, o anlar cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Yaşlı adamdan gençlere taş çıkartan bastonlu dans şov