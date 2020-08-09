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    İstanbul'da asker uğurlama konvoyuna 2 bin 700 lira ceza

    Kasımpaşa'da tüm uyarılara rağmen asker uğurlama konvoyuna katılanlara para cezası kesildi.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 12:45
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 12:45
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    İstanbul'da asker uğurlama konvoyuna 2 bin 700 lira ceza

    Koronavirüs salgını nedeniyle asker uğurlama etkinlikleriyle ilgili karar alındı.

    İstanbul Valiliği, salgın ile mücadele kapsamında asker uğurlaması yapılamayacağını bildirdi.

    Bununla birlikte, Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa-Hasköy tüneli çıkışında asker uğurlama konvoyu görüldü.

    YASAĞA RAĞMEN KONVOY

    Asker uğurlama konusunda uygulama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, ihbarı üzerine olay yerine gitti. Konvoy Turabi Baba Caddesi üzerinde durduruldu.

    İstanbul'da asker uğurlama konvoyuna 2 bin 700 lira ceza ViDEO

    2 BİN 700 LİRA CEZA

    Konvoyda bulunan araç sürücüleri Sezer U., Kubilay Sancak A. ve Emre D. isimli şahıslara 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 900 TL’den toplam 2 bin 700 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

    İstanbul da asker uğurlama konvoyuna 2 bin 700 lira ceza #1

    İstanbul da asker uğurlama konvoyuna 2 bin 700 lira ceza #2

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