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- İstanbul'da asker uğurlama konvoyuna 2 bin 700 lira ceza
İstanbul'da asker uğurlama konvoyuna 2 bin 700 lira ceza
- İHA
- 09.08.2020 - 12:45
- Güncelleme : 09.08.2020 - 12:45
Koronavirüs salgını nedeniyle asker uğurlama etkinlikleriyle ilgili karar alındı.
İstanbul Valiliği, salgın ile mücadele kapsamında asker uğurlaması yapılamayacağını bildirdi.
Bununla birlikte, Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa-Hasköy tüneli çıkışında asker uğurlama konvoyu görüldü.
YASAĞA RAĞMEN KONVOY
Asker uğurlama konusunda uygulama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, ihbarı üzerine olay yerine gitti. Konvoy Turabi Baba Caddesi üzerinde durduruldu.
İstanbul'da asker uğurlama konvoyuna 2 bin 700 lira ceza ViDEO
2 BİN 700 LİRA CEZA
Konvoyda bulunan araç sürücüleri Sezer U., Kubilay Sancak A. ve Emre D. isimli şahıslara 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden ayrı ayrı 900 TL’den toplam 2 bin 700 TL idari para cezası işlemi uygulandı.