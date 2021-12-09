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    İstanbul'da ATM'de akılalmaz dolandırıcılık

    Banka ATM’lerine yerleştirdikleri aparatla paranın sıkışmasını sağlayarak büyük bir vurgun yapan 5 kişilik şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 11:18
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    İstanbul'da ATM'de akılalmaz dolandırıcılık

    Yeni bir yönteme başvuran dolandırıcılar görenleri şaşkına çevirdi.

    İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan suç duyurusuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    KESİCİ ALETLE PARALARI ÇALDILAR

    Bir bankaya ait ATM’lerin para yatırma kısmına levye, maşa, cımbız gibi aletler ile müdahale edilerek cihazda sıkışmış olan paraların alındığını tespit eden emniyet ekipleri, faillerin kimlik ve eşkallerini tek tek belirledi.

    PARANIN SIKIŞMASI İÇİN APARAT YERLEŞTİRİLDİ

    Şebeke üyelerinin, eylemlerini daha önceden ATM’ye yerleştirilen bir aparat ile paranın sıkışmasını sağlayarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

    İstanbul'da ATM'de akılalmaz dolandırıcılık VİDEO

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Soruşturma kapsamında önceki gün İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda N.Y., G.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    ÇALINAN MİKTAR AÇIKLANMADI

    Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürülürken, şebekenin ne kadar vurgun yaptığı henüz açıklanmadı.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polisteki ifade işlemleri sona eren zanlılar, Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.Adli makamlara sevk edilen şebeke üyelerinden G.Y. hakkında "Adli Kontrol" hükümleri uygulanırken; N.Y., M.T., V.K. ve K.O. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

    İstanbul da ATM de akılalmaz dolandırıcılık #1

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