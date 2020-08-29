Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    İstanbul'da AVM çalışanının şarjda olan telefonunu böyle çaldı

    Mağaza çalışanının şarj için bıraktığı cep telefonun çalınma anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 09:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da AVM çalışanının şarjda olan telefonunu böyle çaldı

    İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan bir AVM’nin ev gereçleri satan mağazasına müşteri kılığında gelen bir erkek, mağaza çalışanı Cansu Ö.’nün şarj için bıraktığı cep telefonunu çaldı.

    RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

    Hırsız, daha sonra hızlı adımlarla mağazayı terk etti.

    Telefonunun yerinde olmadığını gören Cansu Ö. ise güvenlik kameralarını inceleyerek, Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

    İstanbul'da AVM çalışanının şarjda olan telefonunu böyle çaldı

    İstanbul da AVM çalışanının şarjda olan telefonunu böyle çaldı #1

    İstanbul da AVM çalışanının şarjda olan telefonunu böyle çaldı #2

    Görüş Bildir