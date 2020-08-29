İstanbul'da AVM çalışanının şarjda olan telefonunu böyle çaldı

İstanbul'da AVM çalışanının şarjda olan telefonunu böyle çaldı

Mağaza çalışanının şarj için bıraktığı cep telefonun çalınma anları kameraya yansıdı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan bir AVM’nin ev gereçleri satan mağazasına müşteri kılığında gelen bir erkek, mağaza çalışanı Cansu Ö.’nün şarj için bıraktığı cep telefonunu çaldı.

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Hırsız, daha sonra hızlı adımlarla mağazayı terk etti.

Telefonunun yerinde olmadığını gören Cansu Ö. ise güvenlik kameralarını inceleyerek, Silivri Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

İstanbul'da AVM çalışanının şarjda olan telefonunu böyle çaldı