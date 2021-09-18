İstanbul'da avukatları dolandıran şüpheliye gözaltı

İş verme bahanesiyle lüks restoranlarda buluştuğu 12 avukatın telefonlarını "Şarjım bitti şoförümü aramam lazım" diyerek alıp kaçan şüpheli Sinan G. yakalandı.

İstanbul'da dolandırıcılık yapan bir şahıs, bir ay içerisinde 12 avukatı hedef alarak cep telefonlarını çaldı.

Mağdur avukatlar ise olay üzerine polise başvurdu.

KENDİSİNİ İŞ İNSANI OLARAK TANITTI

Avukatlar ifadelerinde şüphelinin kendisini şirket sahibi zengin bir iş insanı olarak tanıttığını, dava dosyalarına bakmaları için lüks restoranlarda buluşma teklif ettiğini söyledi.

'ŞARJIM BİTTİ TELEFONUNUZU KULLANABİLİR MİYİM' BAHANESİ

Benzer şekilde ifade veren avukatlar, birlikte yemek yedikleri dolandırıcının yemeğin bitmesinin ardından "Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramam lazım. Telefonunuzu kullanabilir miyim?" diyerek telefonlarını aldığı daha sonra ortadan kaybolduğunu anlattı.

KAMERAYA KAYITLARINDAN YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelinin avukatların telefonlarını sözde emanet aldıktan sonra hızla restorandan ayrılarak kaçtığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin daha önce de defalarca yakalanan Sinan G.(43) olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Kandırdığı avukatın telefonunu çaldı

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Sinan G.'nin daha önceden dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarında 10 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Avukatlar tarafından teşhis edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.