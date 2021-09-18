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- İstanbul'da avukatları dolandıran şüpheliye gözaltı
İstanbul'da avukatları dolandıran şüpheliye gözaltı
- DHA
- 18.09.2021 - 12:10
- Güncelleme : 18.09.2021 - 12:59
İstanbul'da dolandırıcılık yapan bir şahıs, bir ay içerisinde 12 avukatı hedef alarak cep telefonlarını çaldı.
Mağdur avukatlar ise olay üzerine polise başvurdu.
KENDİSİNİ İŞ İNSANI OLARAK TANITTI
Avukatlar ifadelerinde şüphelinin kendisini şirket sahibi zengin bir iş insanı olarak tanıttığını, dava dosyalarına bakmaları için lüks restoranlarda buluşma teklif ettiğini söyledi.
'ŞARJIM BİTTİ TELEFONUNUZU KULLANABİLİR MİYİM' BAHANESİ
Benzer şekilde ifade veren avukatlar, birlikte yemek yedikleri dolandırıcının yemeğin bitmesinin ardından "Telefonumun şarjı bitti. Şoförümü aramam lazım. Telefonunuzu kullanabilir miyim?" diyerek telefonlarını aldığı daha sonra ortadan kaybolduğunu anlattı.
KAMERAYA KAYITLARINDAN YAKALANDI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüphelinin avukatların telefonlarını sözde emanet aldıktan sonra hızla restorandan ayrılarak kaçtığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin daha önce de defalarca yakalanan Sinan G.(43) olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
Kandırdığı avukatın telefonunu çaldı
TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Sinan G.'nin daha önceden dolandırıcılık, gasp ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarında 10 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Avukatlar tarafından teşhis edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.