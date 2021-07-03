İstanbul'da ayakkabıları seçerek çalan hırsız kamerada

Bir binaya giren hırsızın dakikalar boyunca apartmanda gezerek tek tek inceleyip hoşuna giden markaların ayakkabılarını çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binaya giren hırsız, en üst kattan başlayarak her dairenin önündeki ayakkabıları inceledi.

Her katta dakikalarca vakit geçiren zanlı, beğendiği markaların ayakkabılarını binada bulunan bir pazar arabasının torbasına koyarak apartmandan uzaklaştı.

SEÇİÇİ HIRSIZ KAMERADA

Rahatlığıyla pes dedirten hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Daha önce de yaşadığı apartmanda buna benzer hırsızlık olayları olduğunu ifade eden Ertuğrul Çolak, “O saatlerde biz evde oturuyorduk fakat hırsızlıktan haberimiz olmadı. Dayım eve geldiğinde pazar arabasının torbasının yerinde olmadığını söyledi. Durumu tam olarak anlamak için bizde kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlarda hırsızı gördük, rahat ve pişkin tavırları bizi gerçekten şaşırttı. Daha sonra bizde hırsızın yakalanması için kayıtları gerekli yerlere gönderdik.

Marka takıntılı ayakkabı hırsızı VİDEO

"AYAKKABI DOLABINI ZİNCİRLEDİK"

Kısaca olayı da anlatmak gerekirse hırsız yukarı kattan ayakkabı çalarak gelmiş. Bizim katta ise ayakkabıları taşıyamadığı için kapının önünde bulunan pazar arabasının torbası alarak ayakkabıları ona doldurmuş. Bizim başımıza buna benzer birkaç olay daha gelmişti ve artık bizde kendi önlemimizi almaya başladık. Ayakkabıların bulunduğu dolabı zincirle kilitlemeye başladık.

"BEĞENMEDİĞİNİ BIRAKMIŞ"

Benim şaşırdığım nokta ise hırsız, dakikalarca ayakkabıları inceliyor beğenmediği ayakkabıyı almıyor. Benim görüntülerden anladığım kadarıyla tabanı sağlam ayakkabıları alıyor. Özellikle hırsızın marka takıntısı var. Ben şanslıyım ki benim ayakkabımı beğenmemiş” diyerek yaşadıklarını anlattı.