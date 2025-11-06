İstanbul'da aynı daire 4 yıl sonra yine 'çöp ev' oldu: Komşular şikayetçi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

8 yıl önce annesini kaybettikten sonra geçirdiği trafik kazasında iki gözünü yitiren İstanbul Avcılar'da Gümüşpala Mahallesi’nde yaşayan Seydar Özvardar, kazanın ardından yalnız yaşamaya başladı.

Özvardar’ın evi, temizlik yapılmadığı için birkaç yıl içinde çöplerle doldu.

4 YIL ÖNCE DE AYNI DAİREDE TEMİZLİK YAPILDI

Komşuların şikâyeti üzerine, Kasım 2021’de belediye ekipleri eve girerek zemine kadar biriken çöpleri temizledi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Aradan geçen dört yılın ardından Özvardar’ın dairesi tekrar 'çöp eve' dönüştü.

Apartman sakinlerinin yeniden Avcılar Kaymakamlığı’na başvurması üzerine, İlçe Sağlık, Tarım ve Emniyet Müdürlükleri ile Avcılar Belediyesi’nin zabıta, sağlık, temizlik ve veterinerlik birimlerinden oluşan ekip tekrar adrese geldi.

Ekiplerin eşyaları almasına karşı çıkan ve direnen Özvardar, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

DEZENFEKTE ÇALIŞMASINA İZİN VERMEDİ

Üç yıldır biriken çöpler ekiplerce kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Ancak Özvardar, dezenfekte çalışmasına izin vermedi.

İlaçlama yapılırsa kalacak yeri olmadığını söyleyen Özvardar, tanıdığı bir kişinin daha sınırlı bir ilaçlama yapabileceğini belirtti.

Komşular ise evde hiç temizlik yapılmadığını, kötü kokunun kendi dairelerine kadar geldiğini, ayrıca evde elektrik, su ve doğalgazın bulunmadığını ifade etti.