İstanbul'da baba-oğul yarım saat arayla vefat etti

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Ramazan Karayaka'nın ölüm haberini vermeye giden yakınları, Karayaka'nın babasını banyoda ölü buldu.

İstanbul'da trajik bir tesadüf yaşandı.

Kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Ramazan Karayaka, hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre yakınları, vefat haberini vermek üzere Ordu'nun Mesudiye ilçesi Birebir Mahallesi'ndeki Ramazan Karayaka'nın babası Sırrı Karayaka'nın evine gitti.

Banyoda ölü bulundu

Kapısı açık olan eve giren yakınları, Sırrı Karayaka'yı tek başına kaldığı evin banyosunda hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kalp rahatsızlığı da olan Sırrı Karayaka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yarım saat arayla vefat ettiler

Karayaka'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Yarım saat arayla vefat ettiği anlaşılan baba ve oğlunun, ilçede toprağa verileceği öğrenildi.





