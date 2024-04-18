İstanbul'da baba ve oğlu adliye önünde 4 kişi öldürüp 6 kişiyi yaraladı: 3 kez müebbet hapis istendi 4 kişinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan baba ve oğluna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istenirken mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapılabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

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DHA

İstanbul'da adliye önünde yaşanan vahşete ilişkin zanlılar, hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Beşir ve Bekir Karadeniz bulundukları cezaevinden getirilirken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkemede olay anına dair görüntüler izlendi.

"Ben olay sırasında çözüm odaklı yaklaştım"

Olayda hayatını kaybeden Ercan Sözer'in arabasındaki mermi giriş izlerine ilişkin Bekir Karadeniz, "Araçtaki mermi girişlerinin kimin ateş etmesi nedeniyle olduğunu bilmiyorum. O mermi girişlerinin bu olay ile bağlantılı olduğu da net değil. Ben ilk darbeyi aldığımda elimdeki silah istemsiz bir şekilde patladı. Ben havaya 4-5 el ateş ettim. Kimseyi öldürmek ya da yaralama amacıyla ateş etmedim. Sadece korkutmak amacıyla ateş ettim. Ben olay sırasında çözüm odaklı yaklaştım." dedi.

"Olayın etkisiyle bir rüyadaydım"

Olayda 4 kişiyi ateş ederek öldüren Beşir Karadeniz ise, "İlk önce Orhan Zorlu'ya ateş ettim. Daha sonra kendisini önceden tanıdığım Sercan Selvi'yi vurmuşum. Kendisi oğlumun kayınbiraderiydi. Ben o anda olayın etkisiyle bir rüyadaydım. Sercan Selvi'ye bilmeden ateş ettim. Arabadan inince arkadaki oğlumun aracını ben kendi aracım zannettim." şeklinde konuştu.

Mütalaadan

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Bekir Karadeniz ile maktul Ercan Sözer arasında önceye dayalı husumetin bulunduğunu, adliyeden ayrılma aşamasında taraflar arasında sataşmaların yaşandığını belirtti.

Mütalaada, Bekir Karadeniz'in bulunduğu araç hareket halindeyken, elinde bulunan silah ile araç içerisinden karşı gruba ateş etmeye başladığı kaydedilirken karşı gruptan olan kişilerin, Bekir Karadeniz'in elindeki tabancayı almak istedikleri, aralarında boğuşma yaşandığı Beşir Karadeniz'in aracından elinde pompalı tüfek ile inerek yakın mesafeden oğlu Bekir Karadeniz'e müdahale eden kişilere ateş ettiği anlatıldı.

Aracından pompalı tüfek ve mermiler çıktı

Olayda Beşir Karadeniz, her ne kadar oğluna destek olmak amacıyla adliyeye geldiğini savunmuşsa da, adliye içerisine girmediği gibi, aracında bir adet pompalı av tüfeği, 21 adet fişek, bir adet tabanca ve bu tabancaya mermi basılı şarjör ve dolu yedek şarjör bulundurması da mütalaada yer aldı.

Mütalaada ayrıca, Bekir Karadeniz'in de yanında tabanca bulundurması, karşı grubun elinden kurtulduktan hemen sonra babasına ait araca yönelip elindeki tabancayı buraya bırakıp av tüfeğini almış olması baba oğul olan sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde bulunduklarını gösterdiği ifade edildi.

Bekir Karadeniz'in, babasının işlediği cinayetlere iştirak ettiği de belirtildi.

Baba ve oğula 3 kez müebbet hapis cezası istendi

Kadir Mendanoğlu, Ercan Sözer ve Nazım Sözer'in öldürülmeleri nedeniyle Bekir ve Beşir Karadeniz'in, 'Kasten öldürme' suçundan 3 kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca 3 kişiyi yaraladıkları gerekçesiyle de ayrı ayrı 3 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılmaları talep edilirken 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar cezalandırılması istendi.

Duruşma ertelendi

Beşir Karadeniz'in ayrıca Sercan Selvi'ye yönelik eyleminden dolayı ise 'Olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada Bekir ve Beşir Karadeniz'i taş ve tekme ile yaralayan araçlarına zarar veren diğer sanıkların da cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapılabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede 24 Mart 2022'de gerçekleşen olay şöyle anlatıldı. 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşma çıkışında Bekir Karadeniz ve yanındakiler, araçlarıyla ilerledikleri sırada yaya olarak bulunan Ercan Sözer ve akrabalarıyla karşılaştı.

4 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Olayın nasıl başladığı tespit edilemedi. Bekir Karadeniz ateş ettiği sırada Diyar Sözer sağ ayak bilek kısmından yaralandı, arbede çıkarken baba Beşir Karadeniz de aracından tüfeği aldı oğlunun eski çalışanı Orhan Zorlu'yu omuz bölgesinden yaraladı. Beşir Karadeniz tüfekle tekrar ateş etti, kendi grubundaki Sercan Selvi'yi göğüs bölgesinden vurdu.

Ateş etmeye devam eden Beşir Karadeniz, Ercan Sözer'i de karın ve ense bölgesinden vurdu. Arbede esnasında oğlu Bekir Karadeniz'in üstünde bulunan Nazım Sözer'i de kafa ve göğüs bölgesinden vuran Beşir Karadeniz, Kadir Mendanoğlu'nu da göğüs bölgesinden vurdu. Beşir Karadeniz aracının sol tarafına geçip tüfeği bıraktı, tabanca aldı.

Babası da silahlı saldırı da bulundu

Olay sonucunda Beşir Karadeniz; Kadir Mendanoğlu, Ercan Sözer, Nazım Sözer'e karşı kasten öldürme suçunu işlerken Sercan Selvi'ye karşı 'Olası kastla öldürme' eylemini gerçekleştirdi. Bekir Karadeniz'in babası Beşir Karadeniz ile birlikte hareket ettiğinden öldürme eylemlerine iştirak ettiği belirtildi.

Farklı suçlardan ayrı ayrı ceza talep edildi

Bekir ve Beşir Karadeniz'in, 3 kişiye karşı 'Kasten öldürme' suçundan toplamda 3 kez ayrı ayrı müebbet hapisleri istendi. Beşir Karadeniz'in Sercan Selvi'ye karşı 'Olası kasıtla öldürme', '3 kişiye karşı silahla yaralama' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma veya bulundurma' suçlarından toplamda 28 yıldan 46 yıla kadar hapsi talep edildi.

Ayrıca Bekir Karadeniz'in de 3 kişiye karşı 'Silahla kasten yaralama' ,'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından da toplamda 4 yıl 6 aydan 14 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. 6 sanığın ise, Bekir Karadeniz'e karşı 'Silahla kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 1 yıl 10 aydan 7 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)