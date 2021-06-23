İstanbul'da babasıyla tartıştıktan sonra evi yaktı

Babasına kızan kişinin, tartışmanın ardından kendisine zarar verip evi yaktığı belirtildi.

İstanbul Sarıyer'de tek katlı evde yangın çıktı.

Poligon Mahallesi Kabiller Sokak'taki tek katlı ev, alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EV KÜL OLDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangına, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisine zarar veren kişinin neden olduğu iddia edildi.

Kesici aletlerle vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan kişiye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

BABASIYLA TARTIŞIP EVİ ATEŞE VERDİ

Yangını, Muharrem Osman'ın oğlu Ali Osman'ın çıkardığı iddia edildi. Ali Osman'ın, babasıyla kavga edip, önce kendini jiletlediği daha sonra kendi evini yaktığı ileri sürüldü.

Yangını izleyen Osman, sakinleştirildikten sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.