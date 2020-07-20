İstanbul'da, bacağından vurulan kişi 1 kilometre yürüdü

Yaralı, gücü tükenince otobüs durağındaki banka yığıldı. Aşırı kan kaybeden kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kağıthane'de bir kişi, İmrahor Caddesi'nde tartıştığı ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bacağından vuruldu.

Bu halde yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra aşırı kan kaybı nedeniyle gücü tükenen kişi, otobüs durağındaki banka yığıldı.

Mehmet Akif Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, otobüse binmek için Kağıthane Tünel Otobüs Durağı'na gelen vatandaşlar, bacağından yaralanmış bir kişinin bankta yüzüstü yattığını görerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BACAĞINA NAYLONLA TURNİKE YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, sağ bacağından kurşunla yaralandığı belirlenen ve bacağına naylonla turnike yapan kişinin bilincinin kapalı olduğunu fark ederek sağlık ekiplerini bekledi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili araştırmalarını sürdürdüğü kaydedildi.