İstanbul'da bacağından vurulan şahıs sekerek kaçtı

Silahlı saldırıda bacağından vurulan bir kişi seke seke olay yerinden kaçmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Sultangazi’de B.İ oturduğu apartmanın içinde daha önceden husumetli olduğu bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Saldırgan belindeki silahı çıkartarak B.İ'ye iki el ateş etti.

YARALI HALDE KAÇTI

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bacağından yaralanan B.İ, olay yerinden kaçmayı başarırken gelen ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

İncelemelerini yapan polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vurulan B.İ'nin sekerek uzaklaştığı, apartmandan çıkan diğer kişinin ise ağır adımlarla ilerlediği görüldü.

İstanbul'da vurulan şahıs seke seke olay yerinden kaçmayı başardı VİDEO