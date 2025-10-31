İstanbul’da bahis ve POS tefeciliği operasyonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançların aklandığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞİRKETİN ELEKTRONİK PARA KURULUŞU STATÜSÜ SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığını belirtti. Şirketin, elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini meşru ticari faaliyet görünümü altında aktarmak için kullanıldığı öne sürüldü.

MASAK VE DENETİM RAPORLARI İNCELENDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TCMB ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı ve Libya ile Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği tespit edildi.

Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı kaydedildi. Bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı bildirildi.

SİGORTA ÜZERİNDEN PARA AKIŞI İDDİASI

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı ve şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ileri sürüldü. Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek sisteme dahil edildiği iddia edildi.

OPERASYON VE KAYYUM KARARI

Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.

10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, TMSF tarafından kayyum atandı. Amaç, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.