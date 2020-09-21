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    İstanbul’da bahşiş terörü

    Kadıköy'de evlendirme dairesi ile Ataşehir'deki nikah dairesi önünde, canlarını hiçe sayarak kendilerini gelin arabalarının önüne atarak bahşiş toplamaya çalışan gençlere polis ekipleri ceza kesti.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 10:36
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 10:36
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    İstanbul’da bahşiş terörü

    İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki evlendirme dairesi önünde gelin arabalarının üzerlerine çıkarak bahşiş toplamaya çalışan, canlarını da tehlikeye atan gençler trafikte terör estirdi.

    Şikayet üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    POLİS HEMEN MÜDAHALE ETTİ

    Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek bahşiş toplamaya çalışan gençlere müdahalede bulundu. Gençlere çevreye rahatsızlık vermek suçundan kişi başı 187 lira ceza kesildi.

    İstanbul’da bahşiş için gelin arabalarının önünü kesen gençler ViDEO

    İstanbul’da bahşiş terörü #1

    ATAŞEHİR’DE DE AYNI GÖRÜNTÜ

    Öte yandan, Ataşehir Belediyesi nikah salonu önünde de benzer görüntü vardı.

    Gelin arabalarının önlerini keserek zarf almak için bekleyen aralarında çocukların da bulunduğu gençler hem kavga etti hem de kendilerini arabaların önlerine attı.

    İstanbul’da bahşiş terörü #2

    HEM MASKE HEM DE RAHATSIZLIK SUÇUNDAN CEZA YEDİLER

    İhbar üzerine harekete geçen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park polisleri, nikah salonu önüne gelerek bahşiş almak için bekleyen gençlere müdahalede bulundu.

    Gençlere maske takmamaktan kişi başı 900 lira, çevreye rahatsızlık verme suçundan da 187 lira para cezası uygulandı.

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