- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da bakkalda karşılaştığı husumetlisine ateş açtı
İstanbul'da bakkalda karşılaştığı husumetlisine ateş açtı
- DHA
- 11.07.2021 - 16:44
- Güncelleme : 11.07.2021 - 16:48
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ikamet eden Emin Can Kol, evinin sokağında bulunan bakkala geldiğinde daha önceden husumetli olduğu belirtilen kişiyle karşılaştı.
Aralarında tartışan ikilden ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan yanında bulunan tabanca ile 5-6 el ateş etti.
İKİ YERİNDEN VURULDU
Silahtan çıkan kurşunlardan biri Emin Can Kol'un koluna diğer de bacağına isabet etti.
Beyoğlu'nda husumetlisini silahla yaralayıp olay yerinde kaçtı VİDEO
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Can Kol, olduğu yerde yere yığılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
POLİS, SALDIRGANIN PEŞİNDE
Hastaneye tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, bakkalda ve sokakta çok sayıda boş kovan buldu.
Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.