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    İstanbul'da bakkalda karşılaştığı husumetlisine ateş açtı

    Aralarında anlaşmazlığın bulunduğu şahsa kurşun yağdıran saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 11.07.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 16:48
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    İstanbul'da bakkalda karşılaştığı husumetlisine ateş açtı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ikamet eden Emin Can Kol, evinin sokağında bulunan bakkala geldiğinde daha önceden husumetli olduğu belirtilen kişiyle karşılaştı.

    Aralarında tartışan ikilden ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan yanında bulunan tabanca ile 5-6 el ateş etti.

    İKİ YERİNDEN VURULDU

    Silahtan çıkan kurşunlardan biri Emin Can Kol'un koluna diğer de bacağına isabet etti.

    Beyoğlu'nda husumetlisini silahla yaralayıp olay yerinde kaçtı VİDEO

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Can Kol, olduğu yerde yere yığılırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    İstanbul da bakkalda karşılaştığı husumetlisine ateş açtı #1

    POLİS, SALDIRGANIN PEŞİNDE

    Hastaneye tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, bakkalda ve sokakta çok sayıda boş kovan buldu.

    Ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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