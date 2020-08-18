İstanbul'da bakkalda taciz iddiasına linç girişimi

13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen bakkal sahibi, çevredekilerin saldırısına uğradı.

İstanbul Esenyurt'ta bir bakkalın, 13 yaşındaki müşteri kıza sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde bulunan bakkalda meydana gelen olayda, cadde üzerinde bakkal dükkanı işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkanına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu.

BAKKALA LİNÇ GİRİŞİMİ

Olayın duyulması üzerine çok sayıda kişi, bakkala gelerek Abdülaziz O.'yu linç etmek istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisleri sevk edildi.

ARBEDE YAŞANDI

Yaşanan arbede sırasında dükkandaki bazı mallar yere saçıldı. Dükkana karşı olası bir saldırı nedeniyle polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.