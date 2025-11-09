İstanbul'da balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı Paşabahçe açıklarında sahilde balık tutan vatandaşların oltasına takılan ceset, ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılırken cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.