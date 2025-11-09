İstanbul'da balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı

- İstanbul Beykoz'da balık tutan vatandaşlar oltalarına takılan bir ceset buldu.
- Ceset Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.
- Durumla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde panik anları...
Paşabahçe açıklarında sahilde balık tutan vatandaşların oltasına ceset takıldı.
Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu gören vatandaşlar cesedin akıntıyla açıklara sürüklenmesini engellemek için müdahale etti.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Vatandaşlar ardından da durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset Sahil Güvenlik teknesine alındı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.