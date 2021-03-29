Euro
9.5286
-0.35%
Dolar
8.0664
-0.17%
Altın
449.41
-0.16%
Borsa
1.382
0%
Bitcoin
438.997
-1.23%
EXEN Coin
24.79
32.28%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    İstanbul’da banka ATM’lerine düzenek kuran dolandırıcıya gözaltı

    Bankamatiklere kopyalama aparatı takıp vatandaşların hesabını boşaltan şüpheli, taktığı cihazı sökerken suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 08:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da banka ATM’lerine düzenek kuran dolandırıcıya gözaltı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerindeki bir banka ATM'sinde işlem yapmak isteyen vatandaş tarafından fark edilen kart kopyalama cihazı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri harekete geçirdi.

    Para çekme haznesine dolandırıcılar tarafından kurulan düzeneği gören ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin ATM’ye geri gelebileceğini düşünerek çevrede takibe başladı.

    4 SAATLİK PUSU SONRASI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Beklenen şüpheli akşam saatlerinde ATM’ye geldi. Saat 18.30 sıralarında ATM’ye gelerek bahse konu düzeneği söktüğü tespit edilen S.T. (43) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan bankamatik dolandırıcısı, sorgulanmak için karakola götürüldü.

    TUTUKLANDI

    S.T. ile ilgili geçmişe dönük yapılan araştırmalarda, şüphelinin 2021 yılı içerisinde Ümraniye ilçesinde aynı yöntemle meydana gelen 5 ayrı suçun faili olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından önceki gün adli makamlara sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

    İstanbul’da banka ATM’lerine düzenek kuran dolandırıcıya gözaltı #1

    İstanbul’da banka ATM’lerine düzenek kuran dolandırıcıya gözaltı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir