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    İstanbul'da banka şubesine sopalı saldırı kamerada

    Elindeki sopayla banka şubesinin camlarına vurarak zarar veren şahıs, saniye saniye görüntülendi.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 17:10
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 17:23
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    İstanbul'da banka şubesine sopalı saldırı kamerada

    İstanbul Zeytinburnu'nda korku dolu anlar anbean kaydedildi.

    Görüntüler, öğle saatlerinde Yenidoğan Mahallesi, 58. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde kayda geçti.

    SOPAYLA BANKANIN CAMLARINA VURDU

    Banka şubesinin önüne elinde sopayla gelen şahıs, henüz bilinmeyen nedenle, bağırdıktan sonra sopayla bankanın camlarına vurmaya başladı.

    Saldırganın içeri girmemesi için kapıyı tutan güvenlik görevlisi ve çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Banka şubesinin camları zarar görürken, olay yerine gelen polis ekipleri sopalı saldırganı gözaltına aldı.

    İstanbul da banka şubesine sopalı saldırı kamerada #1

    İstanbul da banka şubesine sopalı saldırı kamerada #2

    İstanbul da banka şubesine sopalı saldırı kamerada #3

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