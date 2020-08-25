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    İstanbul'da bankadan 500 bin lira çeken kadın gasbedildi

    Çantası alınarak darbedilen kadın, polisi aradı. Olay üzerine çevredeki güvenlik kamerası incelemeye alındı.
    • İHA
    • 25.08.2020 - 17:22
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    İstanbul'da bankadan 500 bin lira çeken kadın gasbedildi

    İstanbul'da gündüz vakti gasp olayı yaşandı.

    Şişli Ortaklar Caddesi'nin paralelinde bulunan Ruhi Sarılap Sokak'ta meydana gelen olayda çevredeki bir bankadan 500 bin lira çeken Günnur A. isimli kadın, ara sokağa bıraktığı aracına doğru yürümeye başladı.

    Takip edildiğinden habersiz şekilde aracına yönelen Günnur A.’ya yanaşan gaspçı, çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Gaspçıya direnen genç kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

    500 BİN LİRA İLE KAÇTI

    Çığlık atması üzerine kadını darbederek yaralayan gaspçı, içerisinde yarım milyon bulunan çantayla yaya şekilde kaçmaya başladı.

    Yere savrulan kadın ara sokakta kimsenin kendisini duymadığını görünce polisi arayarak, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı.

    YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerasına bakan polis ekipleri, kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

    Şişli’de yarım milyonluk gasp VİDEO

    İstanbul da bankadan 500 bin lira çeken kadın gasbedildi #1

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