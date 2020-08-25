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- İstanbul'da bankadan 500 bin lira çeken kadın gasbedildi
İstanbul'da bankadan 500 bin lira çeken kadın gasbedildi
- İHA
- 25.08.2020 - 17:22
İstanbul'da gündüz vakti gasp olayı yaşandı.
Şişli Ortaklar Caddesi'nin paralelinde bulunan Ruhi Sarılap Sokak'ta meydana gelen olayda çevredeki bir bankadan 500 bin lira çeken Günnur A. isimli kadın, ara sokağa bıraktığı aracına doğru yürümeye başladı.
Takip edildiğinden habersiz şekilde aracına yönelen Günnur A.’ya yanaşan gaspçı, çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Gaspçıya direnen genç kadın, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.
500 BİN LİRA İLE KAÇTI
Çığlık atması üzerine kadını darbederek yaralayan gaspçı, içerisinde yarım milyon bulunan çantayla yaya şekilde kaçmaya başladı.
Yere savrulan kadın ara sokakta kimsenin kendisini duymadığını görünce polisi arayarak, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerasına bakan polis ekipleri, kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.
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