İstanbul'da bankadan yarım milyon çektiği sanılınca gasbedildi

Bankaya giden Aydın Y., 6 kişi tarafından gasbedildi. Aydın Y.'nin önünü kesen şahıslar, önce silahla vurdu ardından 7 bin lirasını çaldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde yaşayan Aydın Y. isimli bir kişi, motosiklet ve plakası mavi bantla kapatılmış bir kapalı kasa minibüsle para çekmek üzere ATM'ye gitti.

Aydın Y., 7 bin lira çektikten sonra ATM'den ayrıldı. Onun kasa ile bankaya gittiğini gören ve takip eden 6 kişi, Aydın Y.'nin tünelde önünü kesti.

VURUP 7 BİN LİRASINI ÇALDILAR

Araçtan inen bir şahıs Aydın Y.’ye silahla ateş açarak, omzundan yaraladıktan sonra diğer şahısta 7 bin lirasını gasbetti.

Yaşananlar ise cep ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp olayına karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olaya şahit olan bir vatandaşın şüphe üzerine kayda aldığı görüntüyü temin ederek, çalışmaları derinleştirdi.

Teknik takip incelemesi yapan Kağıthane polisi, kapalı kasa minibüsün 34 SG 4237 plakalı olduğunu belirledi.





"YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇEKTİĞİNİ ZANNETTİK"

Bunun üzerine minibüsün kayıtlı olduğu şirketi bulan ekipler, sürücünün “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan emniyette kaydı olan Murat U. olduğunu tespit etti.

Şahıs Talatpaşa Mahallesi’ndeki adresine baskın düzenleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, olayda kullanılan minibüs ele geçirildi.

İfadesi alınan Murat U., olayı 6 kişiyle birlikte planlayarak gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Aracın plakasını mavi bantla kapattığını söyleyen Murat U., yüklü miktarda para olduğunu zannettikleri şahsı, tünele kadar takip ettikten sonra burada ateş ederek gasbettiklerini ifade etti.



ADRESLERİNDE YAKALANDILAR

Bunun üzerine çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gasp olayına karışan Fikri Ö., Oğuzhan K., “kasten yaralama” suçundan kaydı olan Tayfun K., Kazım Can G. ve Ömer Y.’yi adreslerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda Fikri E.’nin evinde olayda kullandığı tabanca, Tayfun K.’nın evinde ise olayda kullanılan kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, konuyu kendilerinin gerçekleştirdiğini ve şahısta yüklü miktarda para olduğunu düşündüklerini itiraf etti.





6 KİŞİ TUTUKLANDI

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürülen 6 gaspçı burada sorgulanarak ifadesi alındı.

Emniyette “silahlı gasp”, “silahla yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından adli işlemleri yapılan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



