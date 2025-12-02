İstanbul'da bankta uyuyan kişinin telefonu çalındı: O anlar kamerada Beyoğlu'nda bankta uyuyan bir vatandaşın cep telefonunu çalan yankesici, güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından güven timleri ekipleri hızlı bir şekilde şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Göster Hızlı Özet Beyoğlu'nda bankta uyuyan bir kişinin telefonunu çalan yankesici, güvenlik kameralarına yakalandı.

Güven timleri olayı inceledi ve kimliğini belirledikleri şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul Beyoğlu'na bağlı Firuzağa Mahallesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın yanına gelen yankesici, cebindeki telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ Görüntülerde uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, cebindeki telefonu alıyor. Bu sırada uyanan kişi ne olduğunu anlamaya çalışıyor. SOYULDUĞUN ANLAYINCA POLİSE İHBAR ETTİ Telefonunun olmadığını fark eden kişi, daha sonra karakola giderek şikayette bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek izledi. KİMLİĞİ BELİRLENEN HIRSIZ TUTUKLANDI Kimliği tespit edilen 27 yaşındaki U.D. isimli şahıs, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Haberleri Denizli'de mahallenin kabusu olan avukat 40 araca zarar verdi

Artvin'de baraj altında kalan yerler için dalış yaptı

Eskişehir'de Keskin Barajı kuraklığa teslim olmak üzere