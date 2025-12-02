İstanbul'da bankta uyuyan kişinin telefonu çalındı: O anlar kamerada

- Beyoğlu'nda bankta uyuyan bir kişinin telefonunu çalan yankesici, güvenlik kameralarına yakalandı.
- Güven timleri olayı inceledi ve kimliğini belirledikleri şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı.
- Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Beyoğlu'na bağlı Firuzağa Mahallesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın yanına gelen yankesici, cebindeki telefonu çaldı.
O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
HIRSIZLIK ANLARI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Görüntülerde uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, cebindeki telefonu alıyor.
Bu sırada uyanan kişi ne olduğunu anlamaya çalışıyor.
SOYULDUĞUN ANLAYINCA POLİSE İHBAR ETTİ
Telefonunun olmadığını fark eden kişi, daha sonra karakola giderek şikayette bulundu.
Konuyla ilgili inceleme başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek izledi.
KİMLİĞİ BELİRLENEN HIRSIZ TUTUKLANDI
Kimliği tespit edilen 27 yaşındaki U.D. isimli şahıs, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.