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- İstanbul'da başıboş köpekler korku saçıyor
İstanbul'da başıboş köpekler korku saçıyor
- Haber Merkezi
- 02.01.2022 - 15:53
- Güncelleme : 02.01.2022 - 16:02
Türkiye'nin dört bir yanında sokak köpeği tehlikesi devam ediyor...
Gaziantep'teki pittbul saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokaktaki başıboş köpekler için harekete geçilmesi talimatını verdi.
Yasaklı ırk köpek besleyenlere yönelik incelemeler sürerken megakent İstanbul'da da vatandaşlar her gün zorluk çekiyor...
Ensonhaber ihbar hattına gelen görüntülerde, İstanbul'un kalabalık nüfuslu ilçelerinden biri olan Büyükçekmece'deki manzara, gözler önüne serildi.
İstanbul'da başıboş köpekler korku saçıyor VİDEO
BAŞIBOŞ KÖPEKLER VATANDAŞLARIN KABUSU OLDU
Muratçeşme Mahallesi Hünkar tepe Caddesi sakinleri, yolları istila eden köpekler nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor.
Sahipsiz ve başıboş köpeklerinin sürü halinde gezdiği ve havlayarak korku saçtığı anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.
İstabullular, insanlara saldıran sokak hayvanlarının toplanıp, belediyelerin kuracağı barınaklara yerleştirilmesini talep ediyor.
Ancak Belediyeler ise bu konuda sessizliğini henüz bozmadı.