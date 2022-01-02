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    İstanbul'da başıboş köpekler korku saçıyor

    Kentin birçok noktasında sahipsiz olan ve tehlike yaratan sokak köpekleri, çevre sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Büyükçekmece'de sürü halinde gezen köpekler, vatandaşları tedirgin ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 16:02
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    İstanbul'da başıboş köpekler korku saçıyor

    Türkiye'nin dört bir yanında sokak köpeği tehlikesi devam ediyor...

    Gaziantep'teki pittbul saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokaktaki başıboş köpekler için harekete geçilmesi talimatını verdi.

    Yasaklı ırk köpek besleyenlere yönelik incelemeler sürerken megakent İstanbul'da da vatandaşlar her gün zorluk çekiyor...

    Ensonhaber ihbar hattına gelen görüntülerde, İstanbul'un kalabalık nüfuslu ilçelerinden biri olan Büyükçekmece'deki manzara, gözler önüne serildi.

    İstanbul'da başıboş köpekler korku saçıyor VİDEO

    BAŞIBOŞ KÖPEKLER VATANDAŞLARIN KABUSU OLDU

    Muratçeşme Mahallesi Hünkar tepe Caddesi sakinleri, yolları istila eden köpekler nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor.

    Sahipsiz ve başıboş köpeklerinin sürü halinde gezdiği ve havlayarak korku saçtığı anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

    İstabullular, insanlara saldıran sokak hayvanlarının toplanıp, belediyelerin kuracağı barınaklara yerleştirilmesini talep ediyor.

    Ancak Belediyeler ise bu konuda sessizliğini henüz bozmadı.

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    İstanbul da başıboş köpekler korku saçıyor #2

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    İstanbul da başıboş köpekler korku saçıyor #4

    İstanbul da başıboş köpekler korku saçıyor #5

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