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İstanbul'da başıboş köpekler korku saçıyor

İstanbul'da başıboş köpekler korku saçıyor

Kentin birçok noktasında sahipsiz olan ve tehlike yaratan sokak köpekleri, çevre sakinlerinin korkulu rüyası oldu. Büyükçekmece'de sürü halinde gezen köpekler, vatandaşları tedirgin ediyor.