Petrol
94.47
-0.19%
Euro
18.4495
0.49%
Dolar
18.618
0.17%
Altın
990.68
0.55%
Borsa
4097
1.05%
Bitcoin
385.235
0.22%
BTXN Coin
10.23
-1.15%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    İstanbul'da başıboş pitbull dehşetine bir yenisi daha eklendi

    Esenyurt’ta başıboş pitbull cinsi köpek, erkek kuaföründe dehşet saçtı. Aniden işyerine dalan köpek içeridekilere korku dolu anlar yaşatırken, bir vatandaşında yaralandığı öğrenildi.
    • 02.11.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da başıboş pitbull dehşetine bir yenisi daha eklendi

    İstanbul'da geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde evden kaçan Pitbull cinsi bir köpek, sokakta dolaşmaya başladı.

    Açık olan erkek kuaförünü gören köpek bir anda içeriye daldı.

    Erkek kuaföründe korku dolu anlar

    Köpeğin içeriye girdiğini gören, iş yeri çalışanları ve müşteriler büyük bir panikle kaçışmaya başladı.

    Bu sırada müşterilerden biri, köpeği boynundan tutarak yakalamaya çalıştı.

    Erkek kuaföründe korku dolu anlar yaşanırken, köpek bir kişiyi ısırarak yaraladı.

    "Çok korktuk keşke bu saldırgan hayvanlar başıboş bırakılmasa"

    Köpeği boynundan yakalayan müşteri, dışarıya çıkarıp kapıyı kapatmasıyla içeridekiler rahat bir nefes aldı. Yaşanan korku dolu anlatan müşterilerden Ahmet Kaplan, “Ben traş oluyordum bir anda içeriye pitbull cinsi köpek girdi. Ne olduğunu anlayamadan içeriye kaçıştık. Başka bir müşteri köpeği boynundan yakalayarak saldırmasını engelledi. O sırada onu ısırarak yaraladı. Çok korktuk keşke bu saldırgan hayvanlar başıboş bırakılmasa” diye konuştu.

    İstanbul da başıboş pitbull dehşetine bir yenisi daha eklendi #1

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktardığına göre yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    Bir anda içeriye giren pitbull cinsi köpeği görenler kaçışmaya başlıyor. Daha sonra bir müşteri köpeği boynundan yakalayarak saldırmasını engelliyor.

    İstanbul da başıboş pitbull dehşetine bir yenisi daha eklendi #2


    Yürek Çıkmazı dizisinin Halil’i Alp Navruz kimdir, sevgilisi kim? Alp Navruz aslen nereli ve kaç yaşında?
    Medya

    Yürek Çıkmazı dizisinin Halil’i Alp Navruz kimdir, sevgilisi kim? Alp Navruz aslen nereli ve kaç yaşında?

    50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef ödül oyunu..
    Medya

    50 BİN TL ÖDÜL! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 1 Kasım MasterChef ödül oyunu..

    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın
    Advertorial

    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın

    Görüş Bildir