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- İstanbul'da Basın Ekspres Yolu'nda otomobil takla attı
İstanbul'da Basın Ekspres Yolu'nda otomobil takla attı
Basın Ekspres yolunda otomobil sürücüsü önce başka bir araca sonra da bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan kadın yolcu yaralandı.
- DHA
- 28.07.2021 - 04:49
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Basın Ekspres yolu İstoç istikametinde, Ferhat İnanç idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak önce Faruk Öztürk idaresindeki hafif ticari araca çarptı sonra da bariyerlere çarparak takla attı.
Takla atan otomobildeki yolcu Gözde Aydın yaralı şekilde araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU
Araçların sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken, kazaya karışan araç çekici ile yoldan çekildi.
Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.