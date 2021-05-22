4 gün önce doğum yapan ve bebeğinin verilmediğini öne süren Cezayir uyruklu kadının, başkasının bebeğini almaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde 4 gün önce doğum yapan Cezayir uyruklu S.K., bebeğinin ona verilmediğini iddia etti.

S.K. bunun üzerine, hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini "Bu bebek benim" diyerek almaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen L.E., bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Polis olaya müdahale ederek Cezayir uyruklu S.K.’yi gözaltına aldı.

Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, olaydaki bebeğinde çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da başkasının bebeğini almaya çalışan kadın gözaltına alındı