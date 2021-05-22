Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
310.690
-7.29%
EXEN Coin
40.14
-7.61%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    İstanbul'da başkasının bebeğini almaya çalışan kadın gözaltına alındı

    4 gün önce doğum yapan ve bebeğinin verilmediğini öne süren Cezayir uyruklu kadının, başkasının bebeğini almaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da başkasının bebeğini almaya çalışan kadın gözaltına alındı

    Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde 4 gün önce doğum yapan Cezayir uyruklu S.K., bebeğinin ona verilmediğini iddia etti.

    S.K. bunun üzerine, hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini "Bu bebek benim" diyerek almaya çalıştı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen L.E., bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Polis olaya müdahale ederek Cezayir uyruklu S.K.’yi gözaltına aldı.

    Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, olaydaki bebeğinde çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.

    İstanbul'da başkasının bebeğini almaya çalışan kadın gözaltına alındı

    İstanbul da başkasının bebeğini almaya çalışan kadın gözaltına alındı #1

    İstanbul da başkasının bebeğini almaya çalışan kadın gözaltına alındı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir