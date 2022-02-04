İstanbul'da bebeğe işkence: Annesinin 20 yıla kadar hapsi istendi

Çocuğunun vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırarak sabun ve çamaşır suyu enjekte ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi Korucu hakkında istenen ceza belli oldu.

2019 yılında İstanbul’un Avcılar içesinde 1,5 yaşındaki öz bebeğine farklı zaman aralıklarında, iğne ile çamaşır suyu enjekte edip şırınga batırdığı ve darbettiği iddiasıyla tutuklanan Ezgi K., bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

Son dava Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davaya tutuklu sanık Ezgi Korucu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

JİLETLE VÜCUDUNA KESİKLER ATTI

Duruşma savıcı esas hakkında mütalaasında, Ezgi Korucu'nun Eylül Mira Korucu'ya bir türlü ısınamaması üzerine, onu öldürmeye karar verdiğini belirtti. Annenin, Kasım 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında birçok kez savunmasız durumda bulunan bebeğin burun, ağız ve kulağının iç kısmı ile göbek deliğine şırınga iğnesini batırdığı, kafa, göz altı, bacak, kol ve göğüs kısımlarına kesiler attığı belirtildi.

ŞIRINGAYLA ÇAMAŞIR SUYU ENJEKTE ETTİ

Yine kol, bacaklar ve yanak kısmı ile kulak arkasına şırınga iğnesiyle sıvı el sabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte ettiği kaydedildi. Ayrıca hastanede tedavisi yapılan bebeğin koluna takılı olan damar yolu iğne girişine hastane tuvaletinden temin ettiği sıvı sabunu enjekte ettiği de anlatıldı. Sanığın mağdur çocuğa yönelik işlediği, sürece yayılan eylemlerinin bir bütün halinde altsoyu tasarlayarak ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye suçunun oluştuğu vurgulandı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Sanık Ezgi Korucu'nun "altsoyu olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olan çocuğu tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması ve tutukluluğunun devamı istendi.

Baba ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı, savcılığın mütalaasına katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, bir sonraki celse mütalaaya karşı savunma yapacakları belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca heyet sanık ve avukatların savunma yapmaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.