- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu
Ankara'da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu
- DHA
- 23.03.2022 - 16:37
- Güncelleme : 23.03.2022 - 17:04
İstanul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan otobüse binen Zeynep Y.'nin Ankara'ya uyuşturucu getirdiğini belirledi.
Harekete geçen ekipler, Zeynep Y.'nin bindiği otobüsü takibe aldı. Ankara sınırına giren otobüs, uygulama noktasında durduruldu.
BEBEĞİNİN ÇANTASINDAN 7 KİLO EROİN ÇIKTI
Zeynep Y. ve kucağındaki 8 aylık bebeği otobüsten indiren ekipler, yaptıkları aramada bebek malzemelerinin bulunduğu çantada paketlenmiş halde 7 kilo 150 gram eroin ele geçirdi.
BEBEK, YAKINLARINA TESLİM EDİLECEK
Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynep Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bebeğin ise Zeynep Y.'nin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.
GÜNDÜZ OPERASYONU DÜZENLENDİ
Narkotik ekipleri, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonları' talimatı üzerine kentte çalışma yaptı.
Bu kapsamda Altındağ bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 6 adrese öğle vakti operasyon düzenlendi.
1 GÖZALTI
Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.