Petrol
120.9
4.69%
Euro
16.31
-0.28%
Dolar
14.85
0.19%
Altın
923.42
0.80%
Borsa
2182
-0.29%
Bitcoin
625.123
-1.58%
BTXN Coin
42.56
2.18%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Ankara'da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu

    İstanbul'dan Ankara'ya giden otobüsü şüphe üzerine durduran ekipler, bebek çantasında 7 kilo 150 gram eroin ele geçirdi. Bebek yakınlarına teslim edilirken annesi adliyeye sevk edilecek.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu

    İstanul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan otobüse binen Zeynep Y.'nin Ankara'ya uyuşturucu getirdiğini belirledi.

    Harekete geçen ekipler, Zeynep Y.'nin bindiği otobüsü takibe aldı. Ankara sınırına giren otobüs, uygulama noktasında durduruldu.

    BEBEĞİNİN ÇANTASINDAN 7 KİLO EROİN ÇIKTI

    Zeynep Y. ve kucağındaki 8 aylık bebeği otobüsten indiren ekipler, yaptıkları aramada bebek malzemelerinin bulunduğu çantada paketlenmiş halde 7 kilo 150 gram eroin ele geçirdi.

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #1

    BEBEK, YAKINLARINA TESLİM EDİLECEK

    Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynep Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bebeğin ise Zeynep Y.'nin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #2

    GÜNDÜZ OPERASYONU DÜZENLENDİ

    Narkotik ekipleri, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonları' talimatı üzerine kentte çalışma yaptı.

    Bu kapsamda Altındağ bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 6 adrese öğle vakti operasyon düzenlendi.

    1 GÖZALTI

    Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #3

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #4

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #5

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #6

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #7

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #8

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #9

    Ankara da bebek çantasına gizlenmiş7 kilo eroin bulundu #10


    İlginizi Çekebilir

    Pentagon: Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşünüyoruz
    Dünya

    Pentagon: Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğini düşünüyoruz

    Sokak köpeklerini böyle savundular: Biz de köpek olabilirdik
    İç Haber

    Sokak köpeklerini böyle savundular: Biz de köpek olabilirdik

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir