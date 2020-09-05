Yabancı uyruklu bir genç, gece bekçilerinin kendisine kimlik sorması üzerine kaçmaya başladı. Üst geçitte bekçilerden kaçmaya çalışan genç, metrobüs yoluna düşünce vücudunda kırıklar oluştu.

Önceki akşam İstanbul Avcılar'da akşam saat 23.00 sıralarında gece bekçileri asayiş uygulaması yaptı.

Avcılar İBB Sosyal Tesisler durağındaki üst geçitte asayiş uygulaması yapan gece bekçileri bir genci durdurarak kimlik istedi. Bekçilere kimliğini vermeyen genç koşmaya başladı.

BEKÇİDEN KAÇARKEN KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Bir süre koşan genç daha sonra üst geçitten E5 karayoluna atlayarak metrobüs yoluna düştü. Yaralanan gencin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da bekçilerden kaçarken, metrobüs yoluna düşüp yaralandı VİDEO







ARANIYORMUŞ

Şahsın ise aranmasının olduğu ve bu nedenle gece bekçilerine kimliğini bu yüzden vermek istemediği tespit edildi



