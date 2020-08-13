İstanbul'da bekçiyi bıçaklayıp, inşaat malzemesi çaldılar

Hırsızlar, geri dönüşüm fabrikası inşaatına girerek bekçiyi darbetti. İnşaattaki malzemeleri çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

İstanbul Arnavutköy’e bağlı Hadımköy Mahallesi'nde özel bir müteahhitlik firmasına ait geri dönüşüm fabrikası şantiye alanına, sabah erken saatlerde hırsız girdi.

İnşaata giren hırsızlar, güvenlik görevlisini darbettikten sonra şantiyede bulunan malzemeleri çalarak ortadan kayboldu.

1 SENEDE 5 KEZ SOYULDU

1 yıl içerisinde soyulan 5. kez hırsızların hedefi olan inşaat firmasının sahibi Veysi Eren, “Biz Hadımköy’de küçük çaplı fabrikalar ve geri dönüşüm tesisleri yapan bir inşaat şirketiyiz. Bu görmüş olduğunuz alan da geri dönüşüm tesisi yapılmak üzere buraya kuruldu. Buranın inşaatına başlarken sıfır malzemeler aldık ve buraya indirdik malzemelerimizi buraya indirdikten bir gün sonra kamyonet ile buraya gelen 5 tane hırsız önce gelip güvenlik görevlime bıçak dayıyorlar ve rehin alıyorlar. Daha sonra inşaatta bulunan malzemeleri kamyonete yükleyerek buradan kaçıyorlar. Bekçim beni telefonu gasbedildiği için yanda bulunan fabrikanın güvenlik görevlisi vesilesiyle aradı. Buraya geldiğimde güvenlik görevlimin aşırı derecede darbedildiğini gördüm ve çok üzüldüm.

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1,5 MİLYON TL ZARARA GİRDİ

Bu hırsızlar plakasız araçla buraya gelip bunu yapmaya nasıl cesaret ediyorlar bilemiyorum ve bu benim 5. kez başıma gelen bir olay. 1 sene içerisinde şu anda şirketimizin ortalama 1,5 milyon TL zararı var ne yapacağımızı bilemiyoruz.” şeklinde konuştu.





