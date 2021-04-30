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    İstanbul'da beton mikseri, beton döke döke trafikte ilerledi

    Seyir halindeki bir beton mikserinde yola beton döküldüğü anlar kameralara yansırken, Arnavutköy’de ise bir kamyondan yola dökülen hafriyatlar görüntülendi.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 13:55
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    İstanbul'da beton mikseri, beton döke döke trafikte ilerledi

    Esenyurtta bir beton mikseri otoyolda ilerlerken arkasında bulunan beton birden yere dökülmeye başladı.

    SONRADAN FARK ETTİ

    Beton mikserinden dökülen betonu metrelerce gittikten sonra fark eden sürücü araçtan inerek dökülen betona müdahale etti.

    O anlar arkadan gelen başka bir otomobilin içerisinde bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    İstanbul'da beton mikseri, beton döke döke trafikte ilerledi VİDEO

    ARNAVUTKÖY'DE BENZER GÖRÜNTÜ

    Arnavutköy’de ise hafriyat kamyonu metrelerce yere hafriyat dökerek ilerledi. Yere hafriyat dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu bir yokuşa geldiği esnada dorsesinde bulunan onlarca kiloluk hafriyat birden yere döküldü.

    O esnada arkasında bir otomobil veya yaya olmaması yaşanabilecek ciddi bir kazayı önledi.

    İstanbul da beton mikseri, beton döke döke trafikte ilerledi #1

    İstanbul da beton mikseri, beton döke döke trafikte ilerledi #2

    İstanbul da beton mikseri, beton döke döke trafikte ilerledi #3

    İstanbul da beton mikseri, beton döke döke trafikte ilerledi #4

    İstanbul da beton mikseri, beton döke döke trafikte ilerledi #5

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