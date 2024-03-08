İstanbul'da beton mikseri ve kamyonet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Kazanın adresi bu sefer İstanbul oldu.
Sarıyer ilçesinde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen beton mikseri, refüjü aşarak ters yönde seyreden kamyonla çarpıştı.
Aracın içinde sıkıştı
Kazada kamyonun sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.
Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yol trafiğe kapatıldı
İtfaiye ekipleri adı öğrenilemeyen kamyon sürücüsünü bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırken, emniyet görevlileri de caddeyi trafiğe kapattı.
Ağır yaralandı
Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerindeki müdahalesinin ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Araçlar kaldırılarak trafik açıldı
Beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak emniyete götürülürken cadde, belediye ekiplerinin temizlik çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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