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İstanbul'da beton mikseri ve kamyonet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul'da beton mikseri ve kamyonet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı Beton mikseri ve kamyonun çarpışması sonucunda kamyon sürücüsü ağır yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Güvenlik önlemi için kapatılan yol araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.