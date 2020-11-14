7 yıl önce ameliyat geçiren 15 yaşındaki çocuğu şaka amaçlı dövdüğünü iddia eden şahıs, şiddet uyguladığı o anları cep telefonu ile kayda aldırdı.

İstanbul'da yaşayan ve yedi yıl önce 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Enes Y., beyin ameliyatı geçirerek hayata döndü.

1 buçuk yıl önce Kağıthane'de bulunan bir iş yerinde çırak olarak işe başlayan Enes Y., aynı iş yerinde çalışan Yücel B. tarafından iddiaya göre şakayla karışık şiddete maruz kalıyordu.

DAYAK ANLARINI KAYDA ALDIRDI

Zamanla işkenceye dönen olayda Yücel B.'nin dövdüğü Enes Y.'nin elinde ve kollarında kesik ve yanık izleri oluştu. Çocuk şakayla karışık yapılan bu işkenceyi ailesine söyleyemedi. Son olarak önceki gün, beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B. attığı dayağı iş yerindeki başka bir çocuğa cep telefonu ile kaydettirdi.

İstanbul'da, beyin ameliyatı geçiren çocuğa dayak ve işkence iddiası

GÖRÜNTÜLER AİLEYE ULAŞTI

Çeken çocuk ise görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

AİLE ŞİKAYETTE BULUNDU

Yücel B.'nin cep telefonundan daha önce işkence yaptığı, elindeki ve kolundaki yaraları çekerek "Buralara ne oldu" demesi, Enes Y.'nin de "Sen yaktın ya Yücel abi, burayı da sen kestin" demesi üzerine Yücel B.'nin "Az yapmışım" dediği video çıktı.

Ailenin bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğuı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise bunun üzerine harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken, Enes Y. de ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye getirildi.

Yücel B. polis sorgusunda videoyu eğlence amaçlı çektiklerini, sosyal medyada izleyince kendisine de videonun kötü göründüğünü söyledi.

Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.