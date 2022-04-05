İstanbul'da beyin ölümü gerçekleşen Nisa bebeğin annesi tutuklandı

Annesi tarafından terk edilen ve tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Nisa bebeğin annesi Ebru S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, ihbar üzerine gittiği boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yaparak, gönülleri kazanmıştı.

Durmaz, 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını vermişti. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

İstanbul'da terk edilen bebeği Acil Tıp Teknikeri emzirdi

BEBEĞİNİ ÖLÜME TERK ETTİ

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bakımevine yerleştirilen Nisa bebek, rahatsızlanınca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Tedaviye alınan Nisa bebeğin, sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Pendik'teki evinde polis ekiplerince yakalanan Nisa bebeğin annesi Ebru S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S.'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli Ebru S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nisa Mihriban bebeğin ölüme adım adım terk edilişi kamerada

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Nisa'yı 5 Ocak'ta dünyaya getirdiğini söyleyen Ebru S. "Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu." dedi.

Ebru S., kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşünmesi sebebiyle bebeğini bilmediği bir adrese, 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.



"ÖLDÜRME KASTIM YOKTUR"

Ebru S.'nin ifadesinde, "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yok. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım." dediği öğrenildi.