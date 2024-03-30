İstanbul'da bıçakla tehdit edip otomobili çaldılar: Çalıntı araçla yakalandılar Araçta bulunan genç kadını bıçakla tehdit ederek aracını çalan şüpheliler, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri tarafından çaldıkları araçla gezerken yakalanarak gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul'da araç hırsızları genç kadına panik anlar yaşattı.

Beylikdüzü ilçesinde 28 Mart Perşembe günü saat 02.30 sıralarında M.A.Y. otomobilinin gasbedildiği şikayetiyle emniyete başvurdu.

"Alışveriş yaparken kız arkadaşımın çığlıklarını duydum"

M.A.Y.'nin emniyette verdiği ifadesinde "Marketten bir şeyler almak için durdum. Kontak anahtarını kız arkadaşıma vererek araçtan indim. Markette kasada alışveriş yaparken bir anda kız arkadaşımın çığlıklarını duydum. İki kişi onu bıçakla tehdit edip araçtan indirip otomobili aldılar." dediği öğrenildi.

Aracı çalınan vatandaşın ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

O anlar kameralara yansıdı

Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda M.A.Y.'nin alışveriş yaptığı sırada hırsızların otomobili alarak uzaklaştığı anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

2 kişi gözaltına alındı

Polis şüphelilerin izini Esenyurt ilçesinde buldu.

Şüpheliler Eren K. (24) ve Halil C.B. (25) gasbettikleri otomobille dolaşırken gözaltına alındılar. İki şüphelinin de daha önceden suç kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)