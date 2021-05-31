Evine gelen arkadaşı ile tartışan genç, bacağından bıçaklandı. Yeğenini kanlar içinde gören amca, genci kurtarmak için sırtına alıp taşımaya başladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde, Abdülsamet Kurtay (22) ile evine gelen arkadaşı M.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile M.E., mutfaktan aldığı bıçakla Kurtay'ı bacağından bıçakladı.

Kurtay'ın amcası Sadettin Kurtay, sesleri duyup olay yerine gidince yeğeninin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

YERE BIRAKTI

M.E. olay yerinden kaçarken, amca Sadettin Kurtay yeğenini sırtına alarak dışarıya çıkardı.

Bir süre yeğenini sırtında taşıyan adam, durumun kötüye gittiğini anlayınca yeğenini yere bıraktı.

Amca ve yeğeninin o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da, bıçaklanan yeğenini sırtında taşıyıp kurtarmaya çalıştı VİDEO



EKİPLERE HABER VERİLDİ

Çevredeki bir iş yerinde olayı gören vatandaşlar yardıma koştu.

Kan kaybeden Kurtay'ın bacağına kemer takıldıktan sonra, sağlık ekiplerine haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı, ambulansa alınarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaralı şahıs hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde incelemeler yaptı.

Gencin ölümüne neden olan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

“ÖNCE YÜZÜNÜ VURUYOR, DAHA SONRA BACAĞINA SAPLIYOR”

Abdülsamet Kurtay'ın babası Ahmet Kurtay, olay hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Evde oturuyorlarmış. Amcası şakalaştıklarını söyledi. Amcası bir buçuk saat kapıda oturmuş. Önce yüzüne vuruyor. Daha sonra bıçağı bacağına saplıyor. Olay mutfakta oluyor. Mutfaktan can havliyle gelip kapıyı açmaya çalışıyor. Amcası kapıya vurunca, bir süre bekledikten sonra kapıyı açıyor. Çocuk gidiyor. İçeri girdiğinde, 'Amca beni götür' diyor. Amcası sırtına alarak götürüyor. Otoparkın oraya gelince 'yardım edin' diye bağırıyor. Oradakiler kemerini çıkararak bacağına bağlıyor.

Ambulansa koyarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüyorlar. Salı günü hastaneye götürülüyor, çarşamba günü vefat ediyor. Allah, kimseye evlat acısı vermesin. Yakalandı. Benim oğlumu öldürdü, onun da içeride çürümesini istiyorum.”





“MAHALLEDEN MÜDAHALE EDİLSEYDİ KURTULABİLİRDİ”

Hayatını kaybeden Abdülsamet Kurtay'ın çocukluk arkadaşı Aliş Bayraktar, “Çocukluk arkadaşımdı. Üzgünüz, bıçaklandığını duyup hastaneye koştuk. Evine girmişler, bıçaklayıp hastaneye kaldırmışlar. Amcası sırtında taşımış. Mahalleden müdahale edilseydi, tampon yapılsaydı kurtulabilirdi ama hastanede hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

“KEMER ÇIKARTIP AYAĞINA SARDIK”

Kurtay'ın yardımına koşup, bacağına kemerini saran Bekir Abados, "Amcası hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Taşıyamadı, düşürdü. Biz de koştuk, yardıma geldik. Kan kaybetmesin diye kemer çıkartıp, ayağına sardık. Durumu ağırdı. Evi, iki alt sokakta. Amcası oradan buraya kadar taşıyor. Yorulunca da taşıyamayıp burada bırakıyor. Sonra biz yardım ettik.” dedi.